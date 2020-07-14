Коли ж це все закінчиться?

Через невтішних показників захворюваності карантин у Києві можуть знову продовжити і надовго

Як передає Politeka.net, про це глава столичної Держпродспоживслужби Олег Рубан розповів виданню "Сьогодні".

Нещодавно Кабмін продовжив адаптивний карантин у Києві до 31 липня і найближчим часом послаблень не передбачається. Головний санітарний лікар столиці Олег Рубан впевнений, що після цієї дати обмеження знову продовжать через високий рівень захворюваності. За його словами, карантин може тривати ще роки.

"На який термін буде продовжений адаптивний карантин після 31 липня, залежить від рівня захворюваності. Ті цифри, які ми бачимо і аналізуємо сьогодні – не радують. При таких показниках найближчі півтора роки ми будемо перебувати в адаптивному карантині", - пояснив глава відомства.

Олег Рубан підкреслив, що бізнес продовжить працювати, як і у всьому світі, незважаючи на сформовану ситуацію - владі потрібно лише розробити правила для кожного виду підприємств. У той же час, він запропонував ретельніше спостерігати за літніми городянами і людьми з хронічними хворобами, а також дотримуватися маскового режиму та інших заходів санітарно-епідемічної безпеки.

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