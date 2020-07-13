Український громадський діяч Андрій Пальчевський поділився невідомими фактами про себе, а також розповів про плани своєї політичної сили "Перемога Пальчевського"

Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Апостроф".

У громадського діяча запитали, чи не є назва "Перемога Пальчевського" заявкою на вождизм.

«У розвиненому світі засновники успішних проектів виносять свої імена в їх назви. Таким чином вони показують, що своїм ім'ям несуть відповідальність і гарантують якість. Це у нас прийнято крутити назвами політичних проектів як наперсточники на ринках, що й не дивно, враховуючи біографії їхніх авторів. "Перемога Пальчевського" означає, що я своїм ім'ям ручаюся за якість прийняття рішень людьми з моєї команди», - заявив громадський діяч.

Не оминули в інтерв'ю тему китайського вірусу. Пальчевський висловив упевненість, що українців просто обманюють з офіційною статистикою.

«Обман полягає в тому, що влада повідомляє нам ті цифри, які їх влаштовують. Їм потрібно, щоб люди вийшли на роботу, вони підуть на роботу. Потрібно, щоб сиділи вдома – будуть сидіти вдома. Я взагалі в ці цифри не вірю. Це чистої води маніпуляція статистикою. Зрозумійте, у нас кількість зроблених тестів в кілька разів менша, ніж у сусідніх країн», - заявив він.

Також у Пальчевського поцікавилися, скільки мов він знає, адже кажуть, що він - поліглот.

«Не люблю хизуватися знанням мов. Скажу лише одне, що на більшості європейських мов, я вас чудово розумію», - відповів громадський діяч.

Пальчевський пояснив і те, чому став чи не єдиним, хто заступився за екс-заступницю міністра Олександру Клітину у гучному скандалі.

«Не можна запрошувати на роботу людину, а потім обговорювати публічно її жіночі принади. Це нижче чоловічої гідності. Вона ж працювала заступником міністра і є заміжньою жінкою. А компрометувати заміжню жінку нижче будь-якої гідності», - зазначив Пальчевський.

При цьому він додав, що сам регулярно стикається з масою самих різних звинувачень на свою адресу.

«Включиш один канал – згадують, як я робив бізнес в Росії. Між іншим, я працював там в міжнародних компаніях. Увімкнеш інший – так усе життя прожив у Америці і співпрацював з західними корпораціями. Добре, що люди це все своїми очима бачать і розуміють: якщо в атаки на нього так вкладаються – значить бояться», - розповів Пальчевський.

Андрій Пальчевський визначив місію і головні завдання своєї політсили:

«Мій досвід підказує, що плодами революцій користуються негідники. Тому ми підемо іншим шляхом. Відберемо людей, які думають про Україну, а не отримують шифровки з Кремля чи Заходу. Об'єднаємо українців навколо матеріальних питань: як стати багатшими та сильнішими, як підняти економіку і медицину. Нехай поділяють. Чим більше вони нас стравлюють, тим більше отримають протидії. У мене вистачає сміливості сказати людям: "Єднаймося". Моя місія – зібрати навколо себе професіоналів і людей справи, які мислять категоріями держави, а не живуть думками про пісочниці і корито», - заявив Пальчевський.

Нагадаємо, Пальчевський розкритикував владу за порожні обіцянки і безпорадність: «У людей потрібно запитати…»

Як повідомляла Politeka, Андрій Пальчевський розповів, до чого влада довела українців: «Вони не соромляться навіть...»

Також Politeka писала, що Андрій Пальчевський назвав терміни остаточного провалу "Слуг народу": "Все буде ще швидше".