Ніби і так не вистачає

Мер Києва Віталій Кличко підвищив зарплату топ-чиновнику КМДА Олександру Смирнову

Як повідомляє Politeka.net, таке розпорядження від 6 липня опубліковано на офіційному сайті адміністрації.

Київський мер Віталій Кличко призначив начальника Управління з питань реклами Олександру Смирнову надбавку в розмірі 12% від посадового окладу за вислугу років. 6 липня виповнилося рівно чотири роки, як чиновник перебуває на державній службі. Зміни набудуть чинності з 17 липня.

Олександра Смирнова призначили на посаду голови Управління реклами КМДА в 2017 році, коли його досвід роботи в органах державної влади складав всього рік і чотири місяці. З-за "недосвідченість" йому призначили чотиримісячний випробувальний термін, однак вже тоді Віталій Кличко додав йому до зарплати 3% від посадового окладу.

Згідно декларації Олександра Смирнова, в 2019 році він отримав зарплату в розмірі 375,2 тисячі гривень. Виходить, що в місяць чиновник ще до збільшення заробляв близько 31 тисячі гривень.

До того, як піти на службу в Київську міську адміністрацію, Олександр Смирнов працював виконуючим обов'язки начальника КП "Київреклама". 20 жовтня 2017 року він пройшов конкурс на нову посаду, набравши найбільше балів.

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