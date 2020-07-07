"Вже можна було побудувати величну Україну..."

Хороші люди розплачуються за неголосування тим, що у влади з'являються погані люди

Про це в ефірі українського телеканалу заявив громадський діяч Андрій Пальчевський, пише Politeka.net.

За його словами, на наступних виборах молодь не буде брати участь, а підуть "зважені люди", і це погана новина для президента і "Слуги народу".

"Зрозуміло, що сьогоднішня влада не справляється. У них вже було стільки часу, вже можна було побудувати велику Україну... Замість цього, ми топчимся і усе вниз-вниз...", - заявив Пальчевський.

В ефірі Андрій Пальчевський також прокоментував нещодавню заяву Володимира Зеленського про те, що "ті попередники, які не дали можливість українським морякам захистити Крим, повинні понести покарання".

Громадський діяч не сумнівається, що Олександру Турчинову і Петру Порошенку пощастило, що до влади прийшов такий "м'який президент".

"Турчинову пощастило, що прийшов досить м'який президент. І Порошенко, і Турчинову з того, що вони зробили з країною... Коли вони здали (території - ред.) невеликій групі зелених чоловічків... Ще рік тому я говорив, що більше всіх за економічні успіхи повинні благати прихильники Порошенко. Чим гірше країні, тим більшим буде тиск на президента посадити Порошенка. У нього ж нічого не залишається... До чого вони підійдуть до виборів?", - заявив лідер партії "Перемога Пальчевського" і додав, що арешт Порошенка залежить від тиску суспільства на президента.

Раніше Андрій Пальчевський спрогнозував зміну влади в Україні. За словами громадського діяча, рішення про зміну влади прийме український народ.

“Український народ прийме рішення і буде перезавантаження влади. Я абсолютно впевнений в тому, що ніякі “зелені” не пройдуть. Сперечатися не треба. Рішення буде катастрофічним для сьогоднішньої влади, і я це підкреслюю”, - заявив він.

Крім цього, як стверджує Андрій Пальчевський, глава держави Володимир Зеленський сьогодні перебуває в інформаційному вакуумі.

“У владі ніхто, особливо, перша особа не розуміє, його не інформують щодо роздратованості нашого народу, яка виллється(ред. - в результати на виборах)", - резюмував він.

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Як повідомляла Politeka, Андрій Пальчевський пояснив, що може врятувати Зеленського та його команду.

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