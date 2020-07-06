В Ірпені Київської області помер активіст Революції гідності та учасник бойових дій на Донбасі Олександр Ніколайцев
Про це повідомляє Politeka з покликанням на допис заступника Ірпінського міського голови Олександра Маркушина у Facebook.
Зазначається, що Ніколайцев пішов з життя минулої п'ятниці, 3 липня.
Олександр з позивним "Ірпінь" був учасником Революції гідності, а з початком війни на Донбасі став одним із перших добровольців батальйону "Айдар", був командиром розвідки.
Український воїн пройшов багато гарячих точок, але його серце зупинилось вже у рідному місті Ірпені.
Зірка фільмів "Квартал 95" торгує пиріжками на вокзалі, актора зовсім не впізнати: "Залишився не при справах"
Українцям тричі перерахують зарплату, з'явилася термінова заява Кабміну: хто отримає гроші
Софія Ротару вразила кадрами свого житла під Києвом, Галкін і Басков оцінили: рідкісні фото
Лікарі рятують легендарного Вірастюка, що відомо на даний момент: "Повинні відрізати..."
Нагадаємо, раніше загадкова трагедія обірвала життя молодого бійця ЗСУ, скандальні деталі.
Як повідомляла Politeka, бойовики поплатилися за нахабство на Донбасі, зазнавши величезних втрат: деталі потужної відповіді ЗСУ.
Також Politeka писала, що ЗСУ готуються відбивати атаку РФ з Криму, заява Наєва: "Посилені всі...".