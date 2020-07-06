Ветеран АТО помер від інфаркту у віці 50 років

В Ірпені Київської області помер активіст Революції гідності та учасник бойових дій на Донбасі Олександр Ніколайцев

Про це повідомляє Politeka з покликанням на допис заступника Ірпінського міського голови Олександра Маркушина у Facebook.

Зазначається, що Ніколайцев пішов з життя минулої п'ятниці, 3 липня.

Олександр з позивним "Ірпінь" був учасником Революції гідності, а з початком війни на Донбасі став одним із перших добровольців батальйону "Айдар", був командиром розвідки.

Український воїн пройшов багато гарячих точок, але його серце зупинилось вже у рідному місті Ірпені.

"Друзі і рідні Сашка добре знають, чому він обрав саме такий позивний – бо дуже любив своє місто. Зробив тут багато добрих справ. Саша був учасником Революції гідності, а з початком війни на Сході став одним із перших добровольців батальйону "Айдар". Він мужньо пройшов багато гарячих точок. Але його серце зупинилося вже тут, у мирному Ірпені", - написав Маркушин. Також відомо, що "Ірпінь" брав участь в одних із найзапекліших боїв на Донбасі - "Іловайському котлі". "Саня вижив 27 липня в Іловайському котлі, коли не стало майже всього його взводу. Його не стало вчора. Не витримало серце", - написала Вікторія Дворецька. Поховали ветерана АТО в суботу, 4 липня, на міському цвинтарі.

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