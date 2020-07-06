Ветеран АТО скончался от инфаркта в возрасте 50 лет

В Ирпене Киевской области скончался активист Революции достоинства и участник боевых действий на Донбассе Александр Николайцев

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение заместителя Ирпенского городского головы Александра Маркушина в Facebook.

Отмечается, что Николайцев ушел из жизни в прошлую пятницу, 3 июля.

Александр с позывным "Ирпень" был участником Революции достоинства, а с началом войны на Донбассе стал одним из первых добровольцев батальона "Айдар", был командиром разведки.

Украинский воин прошел много горячих точек, но его сердце остановилось уже в родном городе Ирпене.

"Друзья и родные Саши хорошо знают, почему он выбрал именно такой позывной – потому что очень любил свой город. Здесь сделал много добрых дел. Саша был участником Революции достоинства, а с началом войны на Востоке стал одним из первых добровольцев батальона "Айдар". Он мужественно прошел много горячих точек. Но его сердце остановилось уже здесь, в мирном Ирпене", - написал Маркушин. Также известно, что "Ирпень" принимал участие в одних из самых ожесточенных боев на Донбассе - в "Иловайском котле". "Саня выжил 27 июля в Иловайскому котле, когда не стало почти всего его взвода. Его не стало вчера. Не выдержало сердце", - написала Виктория Дворецкая. Похоронили ветерана АТО в субботу, 4 июля, на городском кладбище.

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