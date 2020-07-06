В Ирпене Киевской области скончался активист Революции достоинства и участник боевых действий на Донбассе Александр Николайцев
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение заместителя Ирпенского городского головы Александра Маркушина в Facebook.
Отмечается, что Николайцев ушел из жизни в прошлую пятницу, 3 июля.
Александр с позывным "Ирпень" был участником Революции достоинства, а с началом войны на Донбассе стал одним из первых добровольцев батальона "Айдар", был командиром разведки.
Украинский воин прошел много горячих точек, но его сердце остановилось уже в родном городе Ирпене.
Размер пенсии и правила получения выплат изменились, важное сообщение ПФУ: кому достанутся деньги
Цена на газ резко взлетит, украинцев добили новыми суммами: "К новому отопительному сезону..."
Юная дочь Глюкозы заткнула за пояс детей Пугачевой, Киркорова и других звезд: "Она родилась с большим..."
"Деньги выгребаются из Приватбанка": доллар пошел на рекорд, курсу валют вынесли вердикт
Напомним, ранее загадочная трагедия оборвала жизнь молодого бойца ВСУ, скандальные детали.
Как сообщала Politeka, боевики поплатились за наглость на Донбассе, понеся огромные потери: детали мощной ответа ВСУ.
Также Politeka писала, что ВСУ готовятся отражать атаку РФ из Крыма, заявление Наєва: "Усилены все...".