До Києва незабаром буде приєднаний новий населений пункт

Проект постанови про зміну меж Київської області та Києва, і зокрема про приєднання Коцюбинського до столиці, був зареєстрований у Верховній Раді.

Законопроект №3620 поданий групою народних депутатів 9 червня. Передає Politeka.net.

У пояснювальній записці до постанови уточнюється, що КМДА звернулася до парламенту щодо зміни меж столиці шляхом приєднання Коцюбинського площею 87 га, який є анклавом Києва". Селище не має шляхів автомобільного сполучення ні з одним населеним пунктом, крім столиці, не входить ні в один адміністративний район Києва і підпорядкований у сферах освіти та медицини Ірпінській міській раді.

Підпорядкування Коцюбинського Ірпеню призводить до ряду правових конфліктів, компетенційних спорів та проблемних питань у сфері бюджетних, земельних, податкових відносин, власності, породжує проблеми в соціальних і гуманітарних областях.

"Автобусного сполучення між Коцюбинським та Ірпенем немає. Стаціонарне лікування жителів селища здійснюється у Бучі, що ускладнює отримання своєчасної медичної допомоги", – уточнюють нардепи.

Крім того, велика частина житлової інфраструктури Коцюбинського забезпечується підприємствами Києва, зокрема водопостачання та опалення.

Раніше повідомлялося, що після скандалу незаконну забудову в Києві "легалізували" за допомогою бордюру і відбійника.

Як повідомляє Politeka.net, кричущим кадром на своїй сторінці в Facebook поділився блогер Сергій Наумович.

Раніше активіст опублікував кадри з будівництва торгового центру "April City" на станції швидкісного трамвая “Кільцева дорога”. Будівництво чудесним чином вилізла на проїжджу частину і зайняла цілу смугу на проспекті Леся Курбаса.

Сергій Наумович попередив киян, що біля будівлі ТЦ будуть збиратися пробки.

"Ну і зовнішній вигляд: структура дороги, відбійник… і-хоп! шматок будівлі стирчить", - зазначив блогер.

Радник мера Києва Віталія Кличка, Максим Бахматов, відповів в коментарях і заявив наступне: "Тупо шок. З'ясовуємо". Судячи, за його словами, у мерії знати не знали про будівництво будівлі посеред дороги і поки тільки розводять руками.

Як повідомляла Politeka, Кличко зробив гучну заяву про повернення на ринг.

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