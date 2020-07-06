Вантажівка комунальників провалився в яму, поки віз робочих робити ремонт в Києві

Як повідомляє Politeka.net, деталі і кадри події опублікували в співтоваристві "Київ Оперативний" у Facebook.

Аварійна машина "Київводоканалу" потрапила в неприємну історію на Виноградарі. За даними очевидців, бригада їхала усувати проблеми з водопостачанням, але автомобіль провалився під асфальт біля люка на проспекті Свободи. Колесо міцно застрягло, а вся вантажівка сильно нахилилася, ризикуючи перевернутися під власною вагою.

Користувачі соціальної мережі прокоментували ситуацію, багато припустили, що комунальники самі винні в інциденті:

"Це карма"; "У свій же капкан попалися"; "Ну, кіно, сам в мишоловку влучив"; "Карма в дії"; "Так роботяги тут причому??? Працюють тим що їм дають, і що в змозі працювати, та ще й вимоги присутні! Це треба бити по іншим шапок, які вище, їх начальство, начальство начальства...ітд! Це ланцюжок. Це ж вони "мутять" на все і на всіх, а роботяги потрапили...у свій капкан...як би не так! Це будували ще до них, і такі ж бідолахи, як і вони, з низу ланцюжка, і будували тим що їм дісталося після "муток" зверху".

Нагадаємо, дебоширы відкрили вогонь у центрі Києва, з'їхалися силовики: кадри ПП.

Як повідомляла Politeka, "Де моя мама?": дівчина дивом вижила під підірваному будинку на Позняках, але втратила головне

Також Politeka писала, що кількість жертв вибуху будинку на Позняках різко зросло: "під завалами виявлено...", нові деталі події.