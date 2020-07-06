Грузовик коммунальщиков провалился в яму, пока вез рабочих делать ремонт в Киеве

Как сообщает Politeka.net, детали и кадры происшествия опубликовали в сообществе "Киев Оперативный" в Facebook.

Аварийная машина "Киевводоканала" угодила в неприятную историю на Виноградаре. По данным очевидцев, бригада ехала устранять проблемы с водоснабжением, но автомобиль провалился под асфальт возле люка на проспекте Свободы. Колесо крепко застряло, а весь грузовик сильно наклонился, рискуя перевернуться под собственным весом.

Пользователи социальной сети прокомментировали ситуацию, многие предположили, что коммунальщики сами виноваты в инциденте:

"Это карма"; "В свой же капкан попались"; "Ну, кино, сам в мышеловку угодил"; "Карма в действии"; "Так работяги тут причём??? Работают тем что им дают, и что в состоянии работать, да ещё и требования присутствуют! Это нужно бить по другим шапкам, которые выше, их начальство, начальство начальства...итд! Это цепочка. Это же они "мутят" на всём и на всех, а работяги попали...в свой капкан...как бы не так! Это строили ещё до них, и такие же бедолаги как и они, из низа цепочки, и строили тем что им досталось после "муток" сверху".

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