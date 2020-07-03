3 липня біля аеропорту "Жуляни" в Києві розгорілася масштабна пожежа
Як повідомляє Politeka.net, очевидці публікують кадри і подробиці події в соціальній мережі Facebook.
Пожежа почалася за адресою Повітрофлотський проспект, 66-74, це зовсім поруч з аеропортом імені Ігоря Сікорського. Рух на проспекті на ділянці пожежі перекрито.
"Пожежа на виїзді з Києва у бік аеропорту Жуляни. Там гаражі/ресторан. Люди не можуть потрапити в аеропорт. Все перекрито. Приїхала пожарка. Там балони, можуть вибухнути", – пише спільнота "dtp.kiev.ua".
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Як повідомляють очевидці, співробітники ДСНС вже прибули на місце пожежі і усувають загоряння. Крім того, на одному з відео можна помітити машину "швидкої допомоги".
Як повідомляє прес-служба "Київпастрансу", поліція вжила заходів безпеки і перекрила рух по Повітрофлотському проспекту. Через це тролейбуси №9 і №22 затримуються в обох напрямках. Крім того, утворилася величезний затор.
В "Київпастрансі" додали, що рух тролейбусів №9, 22 організовано від вулиці Ернеста до тролейбусного депо №3.
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