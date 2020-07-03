3 липня біля аеропорту "Жуляни" в Києві розгорілася масштабна пожежа

Як повідомляє Politeka.net, очевидці публікують кадри і подробиці події в соціальній мережі Facebook.

Пожежа почалася за адресою Повітрофлотський проспект, 66-74, це зовсім поруч з аеропортом імені Ігоря Сікорського. Рух на проспекті на ділянці пожежі перекрито.

"Пожежа на виїзді з Києва у бік аеропорту Жуляни. Там гаражі/ресторан. Люди не можуть потрапити в аеропорт. Все перекрито. Приїхала пожарка. Там балони, можуть вибухнути", – пише спільнота "dtp.kiev.ua".

Як повідомляють очевидці, співробітники ДСНС вже прибули на місце пожежі і усувають загоряння. Крім того, на одному з відео можна помітити машину "швидкої допомоги".

Як повідомляє прес-служба "Київпастрансу", поліція вжила заходів безпеки і перекрила рух по Повітрофлотському проспекту. Через це тролейбуси №9 і №22 затримуються в обох напрямках. Крім того, утворилася величезний затор.

Киев. Воздухофлотский проспект 66 Пожар на виїзді з Києва в сторону аеропорта Жуляни. Там гаражі/ресторан Люди не можуть попасти в аеропорт. Все перекрито. Приїхала пожарка. Там кисневі балони, можуть зірватися. Gepostet von dtp.kiev.ua am Freitag, 3. Juli 2020

Серьёзный пожар прямо сейчас возник на на Воздухофлотском проспекте, 74. Очевидцы говорят, что горят пропановые баллоны. На месте уже работают бойцы ГСЧС. Пожелаем им удачи. Gepostet von Киев Оперативный am Freitag, 3. Juli 2020

В "Київпастрансі" додали, що рух тролейбусів №9, 22 організовано від вулиці Ернеста до тролейбусного депо №3.

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