3 июля возле аэропорта "Жуляны" в Киеве разгорелся масштабный пожар
Как сообщает Politeka.net, очевидцы публикуют кадры и подробности происшествия в социальной сети Facebook.
Пожар начался по адресу Воздухофлотский проспект, 66-74, это совсем рядом с аэропортом имени Игоря Сикорского. Движение на проспекте на участке пожара перекрыто.
"Пожар на выезде из Киева в сторону аэропорта Жуляны. Там гаражи/ресторан. Люди не могут попасть в аэропорт. Все перекрыто. Приехала пожарка. Там баллоны, могут взорваться", – пишет сообщество "dtp.kiev.ua".
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Как сообщают очевидцы, сотрудники ГСЧС уже прибыли на место пожара и устраняют возгорание. Кроме того, на одном из видео можно заметить машину "скорой помощи".
Как сообщает пресс-служба "Киевпастранса", полиция приняла меры безопасности и перекрыла движение по Воздухофлотскому проспекту. Из-за этого троллейбусы №9 и №22 задерживаются в обоих направлениях. Кроме того, образовалась огромная пробка.
В "Киевпастрансе" добавили, что движение троллейбусов №9, 22 организовано от улицы Эрнеста до троллейбусного депо №3.
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