3 июля возле аэропорта "Жуляны" в Киеве разгорелся масштабный пожар

Как сообщает Politeka.net, очевидцы публикуют кадры и подробности происшествия в социальной сети Facebook.

Пожар начался по адресу Воздухофлотский проспект, 66-74, это совсем рядом с аэропортом имени Игоря Сикорского. Движение на проспекте на участке пожара перекрыто.

"Пожар на выезде из Киева в сторону аэропорта Жуляны. Там гаражи/ресторан. Люди не могут попасть в аэропорт. Все перекрыто. Приехала пожарка. Там баллоны, могут взорваться", – пишет сообщество "dtp.kiev.ua".

Как сообщают очевидцы, сотрудники ГСЧС уже прибыли на место пожара и устраняют возгорание. Кроме того, на одном из видео можно заметить машину "скорой помощи".

Как сообщает пресс-служба "Киевпастранса", полиция приняла меры безопасности и перекрыла движение по Воздухофлотскому проспекту. Из-за этого троллейбусы №9 и №22 задерживаются в обоих направлениях. Кроме того, образовалась огромная пробка.

Киев. Воздухофлотский проспект 66 Пожар на виїзді з Києва в сторону аеропорта Жуляни. Там гаражі/ресторан Люди не можуть попасти в аеропорт. Все перекрито. Приїхала пожарка. Там кисневі балони, можуть зірватися. Gepostet von dtp.kiev.ua am Freitag, 3. Juli 2020

Серьёзный пожар прямо сейчас возник на на Воздухофлотском проспекте, 74. Очевидцы говорят, что горят пропановые баллоны. На месте уже работают бойцы ГСЧС. Пожелаем им удачи. Gepostet von Киев Оперативный am Freitag, 3. Juli 2020

В "Киевпастрансе" добавили, что движение троллейбусов №9, 22 организовано от улицы Эрнеста до троллейбусного депо №3.

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