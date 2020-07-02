Карантин у Києві можуть послабити через лічені дні

Про це керівник столичної Держспоживслужби Олег Рубан розповів виданню "РБК-Україна", передає Polteka.net.

За його словами, рішення про ослаблення карантину можуть прийняти вже наступного тижня - 8 липня. Поки Київ не відповідає вимогам для зняття обмежень, але до того часу ситуація може змінитися.

"Через тиждень у нас будуть показники Моз, там на сьогоднішній день дані не зовсім відповідають. Якщо тенденція збережеться, то наступного комісії ТЕБ та НС може бути рішення про ослаблення карантину, як раз через тиждень, в середу", - припустив

Олег Рубан пояснив, що більш високі показники захворюваності пов'язані не з тим, що люди стали частіше заражатися, а з більш частим виявленням хвороби. У той же час, кількість госпіталізованих не росте - кожен день в лікарню кладуть від 5 до 25 пацієнтів.

"В цілому ситуація стабільна. Статистика пов'язана з поліпшенням діагностики вірусу і виявленням більшого числа контактних осіб. У нас стабільна госпіталізація", - резюмував представник Держспоживслужби.

Раніше мер Києва Віталій Кличко оголосив про посилення карантину в столиці. За його словами, з 1 липня закладам громадського харчування та розважальних заборонено працювати після 22 годин. З цього ж часу заборонені масові заходи.

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