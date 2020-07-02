На Парковий пішохідний міст на Труханів острів в черговий раз заїхав автомобіль

Як повідомляє Politeka.net, очевидці зняли зухвале порушення на відео, яке опубліковано в співтоваристві "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися ролик, скрольте сторінку вниз).

Водій автомобіля Nissan з номерами АА4886МВ безцеремонно заїхав на міст, змусивши пішоходів у розбігатися в сторони. Судячи з кадрів, за кермом була дівчина.

"Нікого, ніщо не вчить. Ні штрафи, ні "популярність" в соцмережах", - зазначають автори публікації.

Користувачі мережі засудили порушника правил дорожнього руху в коментарях:

"170 гр. Штраф. Ахаха. За ноги і протягнути по мосту до контрактової, потім назад. 🤣"; "Якби штраф був 2000 дол, то і стовпчики не потрібні! Немає грошей на штраф - машину на торги"; "Нашу націю треба такими штрафами довбати, щоб навіть і в думках не було приводу для таких вчинків! Суми -захмарні! Тоді може і подумає"; "Поки лобовуху разом з мордякой не розобьют, фіг до кого дійде!"; "Створення аварійної ситуації очевидний - позбавлення прав. Все просто"; "Зрозумійте людини, ну живе як сіра миша, ніхто не звертає уваги, не помічає ... От і вирішив показати своє "я".

Нікого, нічого не вчить. Ані штрафи, ані «популярність» у мережі🙈 Попередній такий «розумник»: https://kyivoperativ.info/other/cherez-pishoxidnij-mist-na-avtomobili-patrulni-oshtrafuvali-vodiya-renault/ #Nissan #AA4886MB Gepostet von Киев Оперативный am Mittwoch, 1. Juli 2020

Раніше в Києві вже покарали водія, який прокотився по пішохідному мосту. Правоохоронці знайшли його і притягнули до відповідальності за порушення ПДР.

Нагадаємо, посилення карантину в Києві, Ляшко зробив екстрену заяву: "Ми не дозволяємо...".

Також ми писали, що пиар-хід Кличка обійдеться киянам в мільярди, люди вийшли на вулиці: "Забув всі обіцянки".

Раніше Politeka повідомляла, що Кличко отримав надбавку до зарплати, а кияни продовжують жити за копійки на карантині.