На Парковий пішохідний міст на Труханів острів в черговий раз заїхав автомобіль
Як повідомляє Politeka.net, очевидці зняли зухвале порушення на відео, яке опубліковано в співтоваристві "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися ролик, скрольте сторінку вниз).
Водій автомобіля Nissan з номерами АА4886МВ безцеремонно заїхав на міст, змусивши пішоходів у розбігатися в сторони. Судячи з кадрів, за кермом була дівчина.
"Нікого, ніщо не вчить. Ні штрафи, ні "популярність" в соцмережах", - зазначають автори публікації.
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Користувачі мережі засудили порушника правил дорожнього руху в коментарях:
"170 гр. Штраф. Ахаха. За ноги і протягнути по мосту до контрактової, потім назад. 🤣"; "Якби штраф був 2000 дол, то і стовпчики не потрібні! Немає грошей на штраф - машину на торги"; "Нашу націю треба такими штрафами довбати, щоб навіть і в думках не було приводу для таких вчинків! Суми -захмарні! Тоді може і подумає"; "Поки лобовуху разом з мордякой не розобьют, фіг до кого дійде!"; "Створення аварійної ситуації очевидний - позбавлення прав. Все просто"; "Зрозумійте людини, ну живе як сіра миша, ніхто не звертає уваги, не помічає ... От і вирішив показати своє "я".
Раніше в Києві вже покарали водія, який прокотився по пішохідному мосту. Правоохоронці знайшли його і притягнули до відповідальності за порушення ПДР.
Нагадаємо, посилення карантину в Києві, Ляшко зробив екстрену заяву: "Ми не дозволяємо...".
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