На Парковий пешеходный мост на Труханов остров в очередной раз заехал автомобиль

Как сообщает Politeka.net, очевидцы сняли дерзкое нарушение на видео, которое опубликовано в сообществе "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть ролик, скрольте страницу вниз).

Водитель автомобиля Nissan с номерами АА4886МВ бесцеремонно заехал на мост, заставив пешеходов в разбегаться в стороны. Судя по кадрам, за рулем была девушка.

"Никого, ничто не учит. Ни штрафы, ни "популярность" в соцсетях", - отмечают авторы публикации.

Пользователи сети осудили нарушителя правил дорожного движения в комментариях:

"170 гр. Штраф. Ахаха. За ноги и протянуть по мосту до контрактовой, потом обратно. 🤣"; "Если бы штраф был 2000 дол, то и столбики не нужны! Нет денег на штраф - машину на торги"; "Нашу нацию надо такими штрафами долбать, чтоб даже и в мыслях не было повода для таких поступков! Суммы -заоблачные! Тогда может и подумает"; "Пока лобовуху вместе с мордякой не розобьют, фиг до кого дойдёт!"; "Создание аварийной ситуации налицо - лишение прав. Все просто"; "Поймите человека, ну живёт как серая мышь, никто не обращает внимания, не замечает ... Вот и решил показать свое я".

Нікого, нічого не вчить. Ані штрафи, ані «популярність» у мережі🙈 Попередній такий «розумник»: https://kyivoperativ.info/other/cherez-pishoxidnij-mist-na-avtomobili-patrulni-oshtrafuvali-vodiya-renault/ #Nissan #AA4886MB Gepostet von Киев Оперативный am Mittwoch, 1. Juli 2020

Ранее в Киеве уже наказали водителя, который прокатился по пешеходному мосту. Правоохранители нашли его и привлекли к ответственности за нарушение ПДД.

Напомним, ужесточение карантина в Киеве, Ляшко сделал экстренное заявление: "Мы не позволяем...".

Также мы писали, что пиар-ход Кличко обойдется киевлянам в миллиарды, люди вышли на улицы: "Забыл все обещания".

Ранее Politeka сообщала, что Кличко получил прибавку к зарплате, а киевляне продолжают жить за копейки на карантине.