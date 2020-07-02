Жителі Васильківського району влаштували яскравий протест під стінами Верховної Ради в Києві через нову адміністративну реформу

Як повідомляє Politeka.net, подробицями акції поділилося видання "Великий Київ". У мережі з'явилися кадри з місця події (щоб подивитися відео, скрольте сторінку до кінця).

2 липня васильківці вийшли на мітинг у центрі Києва, протестуючи проти поділу їх району - територію збираються розділити між новими Білоцерківським, Обухівським і Фастівським районами. За словами активістів, влада ігнорує бажання 100 тисяч чоловік.

Місцеві жителі вважають, що реформа створить багато проблем, адже в суди, податкову, правоохоронні органи доведеться їздити в інші, більш далекі міста. Вони принесли плакати з написями: "Не дамо знищити Васильків", "Василькову 1031 рік - історія не продається", "Васильківському району бути".

Кілька учасників акції принесли труну, що символізує знищення Василькова, як районного центру. Проти них виступили бійці Національної гвардії і поліцейські, які відтіснили протестувальників, а потім відібрали предмет і оточили його тісним кільцем.

Нагадаємо, хворих дітей кинули напризволяще в Києві, медики вийшли на протест: "Вже три місяці без...".

Також ми писали, що Кличко насмішив киян новим перлом, ганьба потрапив на відео: "Пустун".

Раніше Politeka повідомляла, що Кличко отримав надбавку до зарплати, а кияни продовжують жити за копійки на карантині.