Машини з кортежу екс-президента України Петра Порошенка помітили за порушення ПДР в Києві

Як повідомляє Politeka.net, скандальне відео з'явилося на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися, скрольте сторінку до кінця).

На ньому зображений автомобіль "Мерседес" з мигалками, який згорнув на жвавій дорозі, перекривши дорогу іншим учасникам дорожнього руху. Варто відзначити, що в решітці радіатора сяють "мигалки". Слідом за нею повернула ще одна машина.

"У Києві зняли кортеж 5-го президента України, порушує ПДР і використовує спецсигнали. Виходить, деяким можна їхати трохи по зустрічній?", - пишуть автори відеоролика.

Вони також показали фото 2017 року, на якому чоловік, схожий на Петра Порошенка, вийшов з супермаркету. На кадрі зображений автомобіль з тими ж номерними знаками, що і в свіжому ролику.

Не Суркисом единым🙈 В Киеве засняли кортеж 5-го президента Украины, нарушающий ПДД и использующий спецсигналы. Получается, некоторым можно ехать немного по встречке? #Mercedes #AA9342OM Gepostet von Киев Оперативный am Mittwoch, 1. Juli 2020

Багато користувачів соціальної мережі обурилися безкарністю Петра Порошенка і запропонували залучити його до відповідальності хоча б за порушення ПРАВИЛ дорожнього руху:

"Ну нарешті, хоч щось накопали. Прийде Порох восьмого на суд, а тут йому нежданчик. Все, строк забезпечений"; "На відео видно частину нового land rover defender 2020 року, а вони тільки з'явилися в Києві"; "Ось вам і п'ятий демократичний, от вам і закон один для всіх !!! По відео поліція повинна знайти і покарати !!!! Ой, а де прихильники??? Що вони скажуть???"; "У Петі спектакль, запізнюється"; "Він на допит запізнювався, вибачте отамана))".

Нагадаємо, Порошенко "попався", втекти тепер не вийде: "Суд дозволив примусово..."

Як повідомляла Politeka, любитель російського мистецтва Порошенко витратив мільйони на нову "цяцьку": "Поки в країні карантин...".

Також Politeka писала, що сумною Марині Порошенко несподівано вручили повістку: що загрожує дружині екс-президента.