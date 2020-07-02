"Слуга народу" на наступних виборах у Верховну Раду може не пройти - як мінімум, у столиці

Такий невтішний для партії прогноз озвучив громадський діяч Андрій Пальчевський в ефірі програми "HARD з Влащенко" на телеканалі ZIK, передає Politeka.net.

Ведуча програми Наталя Влащенко зазначила, що окремі парламентські сили, наприклад, "Голос", можуть вже не потрапити в парламент на наступних виборах. Пальчевський спрогнозував подібну ситуацію і для "Слуги народу", давши їй 5%.

"Не потрапить. П'ять відсотків, якщо тільки вони посадять Порошенка. Як сказав мені сьогодні один депутат, який теж прийшов налагоджувати стосунки, він говорить - тільки не підказуй, але навколо Петра Порошенка воленс-ноленс починають згущуватися хмари", – уточнив громадський діяч.

Раніше ми повідомляли, 1 липня Пальчевський оголосив про створення своєї політсили "Перемога".

За словами громадського активіста, українці чекали 30 років і, в підсумку, довірили країну знову не тим людям. Пальчевський заявив, що розчарування народу досягло межі, тому він має намір об'єднати українців, щоб вибратися з того хаосу, що твориться сьогодні.

Пальчевський уточнив, що планує зайнятися "добробутом" громадян і боротьбою з бідністю, для чого запросить людей, "які можуть".

«Принципи існування руху будуть дуже простими – об'єднавча сила навколо центру, а не поділ на схід, захід, північ, південь. Для нас однаково любимі Одеса, Чернігів, Львів, Волинь, Закарпаття і Черкаси... Перемога буде за нами», - зазначив громадський діяч.

Нагадаємо, нещодавно Пальчевський розкритикував законпроект міністра культури Олександра Ткаченка "Про медіа". Він назвав ситуацію "іронією долі" - так як нинішній президент Володимир Зеленський ще недавно міг вільно критикувати кого завгодно на телебаченні.

"Усі ці виродки вирішили заборонити нам говорити. Починається з блогерів, закінчується сайтами і так далі. Про що це говорить? Не тільки про те, що збираються хмари над Києвом сьогодні - хмари зібралися над усім цим рухом, і восени їм настане... правильно... те, що ви подумали", - прокоментував ситуацію Пальчевський у себе на Фейсбук-сторінці.

Нагадаємо, Андрій Пальчевський негайно звернувся до українців з-за нового закону: "Виродки вирішили заборонити нам говорити!"

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