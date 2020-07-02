"Слуга народа" на следующих выборах в Верховную Раду может не пройти - как минимум, в столице

Такой неутешительный для партии прогноз озвучил общественный деятель Андрей Пальчевский в эфире программы "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK, передает Politeka.net.

Ведущая программы Наташа Влащенко отметила, что отдельные парламентские силы, например, "Голос", могут уже не попасть в парламент на следующих выборах. Пальчевский спрогнозировал подобную ситуацию и "Слуге народа", дав ей 5%.

"Не попадет. Пять процентов, если только они посадят Порошенко. Как сказал мне сегодня один депутат, который тоже пришел налаживать отношения, он говорит - только не подсказывай, но вокруг Петра Порошенко воленс-ноленс начинают сгущаться тучи", – уточнил общественник.

Ранее мы сообщали, 1 июля Пальчевский объявил о создании своей политсилы "Перемога".

По словам общественника, украинцы прождали 30 лет и, в итоге, доверили страну опять не тем людям. Пальчевский заявил, что разочарование народа достигло предела, поэтому он намерен объединить украинцев, чтобы выбраться из того хаоса, который творится сегодня.

Пальчевский уточнил, что планирует заняться "добробутом" граждан и борьбой с бедностью, для чего пригласит людей, "которые могут".

«Принципы существования движения будут очень простыми – объединительная сила вокруг центра, а не разделение на восток, запад, север, юг. Для нас одинаково любим Одесса и Чернигов, Львов, Волынь, Закарпатье и Черкассы... Победа будет за нами», - отметил общественник.

Напомним, недавно Пальчевский раскритиковал законпроект министра культуры Александра Ткаченко "О медиа". Он назвал ситуацию "иронией судьбы" - так как нынешний президент Владимир Зеленский еще недавно мог свободно критиковать кого угодно на телевидении.

"Эти все уроды решили запретить нам говорить. Начинается с блогеров, заканчивается сайтами и так далее. О чем это говорит? Не только о том, что собираются тучи над Киевом сегодня - тучи собрались над всем этим движением, и осенью им наступит... правильно... то, что вы подумали", - прокомментировал ситуацию Пальчевский у себя на Фейсбук-страничке.

Напомним, Андрей Пальчевский экстренно обратился к украинцам из-за нового закона: "Уроды решили запретить нам говорить!"

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