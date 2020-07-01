У київському метро готові до можливого закриття підземки на карантин

Як передає Politeka, радник начальника Київського метрополітену Наталка Макогон заявила, що метро Києва можуть закрити на каратин тільки в тому разі, якщо закриття столичного метро будуть ініційовані міським правлінням і будуть підтримані на рівні Кабінету міністрів, передає 44.ua.

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Про інспекції на своїй сторінці в Facebook відзвітувала заступник голови "Київського метрополітену" Наталія Макогон.

Співробітники КП разом з поліцією метро перевірили дотримання карантинних обмежень у поїздах. За словами Макогон, люди знімають маски, як тільки відходять від правоохоронців. Тому поліцейські пішли по вагонах і почали вимагати, щоб всі носили маски.

"На входах до станцій всі пасажири ввічливі, тому що бачать представника поліції, охорону підземки, чують оголошення", - зазначила вона. - "Але стягувати маски на підборіддя деякі пасажири починають вже на ескалаторі. Тобто формально маска звичайно є, але одягнена зовсім не на те місце".

Представник "Київського метрополітену" також процитувала, ніж пасажири аргументують своє небажання носити маски: "це все незаконно"; "мені жарко"; "я здорова, піклуйтеся краще про себе"; "вірусу не існує!". За словами заступника начальника, серед принципових порушників виявилася навіть вагітна жінка.

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