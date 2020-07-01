В киевском метро готовы к возможному закрытию подземки на карантин

Как передает Politeka, советник начальника Киевского метрополитена Наталка Макогон заявила, что метро Киева могут закрыть на каратин только в том случае, если закрытие столичного метро будут инициированы городским правлением и будут поддержаны на уровне Кабинета министров, передает 44.ua.

Ранее мы писали, что сотрудники полиции провели рейд по вагонам метро, что не понравилось многим киевлянам.

Об инспекции на своей странице в Facebook отчиталась заместитель главы "Киевского метрополитена" Наталья Макогон.

Сотрудники КП вместе с полицией метро проверили соблюдение карантинных ограничений в поездах. По словам Макогон, люди снимают маски, как только отходят от правоохранителей. Поэтому полицейские пошли по вагонам и начали требовать, чтобы все носили маски.

"На входах в станции все пассажиры вежливы, потому что видят представителя полиции, охрану подземки, слышат объявления", - отметила она. - "Но стягивать маски на подбородок некоторые пассажиры начинают уже на эскалаторе. То есть формально маска конечно есть, но одета совсем не на то место".

Представитель "Киевского метрополитена" также процитировала, чем пассажиры аргументируют свое нежелание носить маски: "это все незаконно"; "мне жарко"; "я здорова, заботьтесь лучше о себе"; "вируса не существует!". По словам замначальника, среди принципиальных нарушителей оказалась даже беременная женщина.

Напомним, ослабление карантина в Киеве: какие ограничения сняли и куда можно сходить.

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Ранее Politeka сообщала, что Кличко получил прибавку к зарплате, а киевляне продолжают жить за копейки на карантине.