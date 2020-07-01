Постраждалим від вибуху на Позняках у Києві показали нові квартири від президента Володимира Зеленського

Як повідомляє Politeka.net, поки там немає умов для нормального життя, а скільки триватиме ремонт - невідомо. Подробиці розкрили в сюжеті "5 каналу" (щоб подивитися, скрольте вниз).

Раніше президент вручив 12 сім'ям ключі від нових квартир в житловому комплексі "Кришталеві джерела" у парку Феофанія, а напередодні представники компанії-забудовника "КСМ-Груп" запросили три сім'ї, щоб показати нове житло. Як виявилося, вдома тільки-тільки побудовані, а в приміщеннях ще потрібно повністю робити ремонт. Поки що там лише голі стіни і вікна.

Одну з квартир віддадуть дівчини Анастасії, яка з-за катастрофи втратила всю сім'ю. Вільний жылье розподіляли за принципом "хто постраждав найбільше" та відповідно до вимог Володимира Зеленського. Дві квартири показали майбутнім мешканцям, а третю - відмовилися. Забудовники пояснили, що поруч з будинком ще прокладають асфальт, тому всередину пройти не вийде.

Крім того, вони не змогли пояснити, як постраждалі зможуть отримати квартири з юридичної сторони. Начальник юридичного відділу компанії Юрій Шпарик заявив, що "КСМ-Груп" візьме на себе всі витрати по оформленню.

Раніше кияни повідомляли, що їм не видали ніяких документів на нове житло - тільки сертифікати, інформація в яких розходиться з дійсністю.

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