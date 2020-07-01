Пострадавшим от взрыва на Позняках в Киеве показали новые квартиры от президента Владимира Зеленского

Как сообщает Politeka.net, пока там нет условий для нормальной жизни, а сколько будет длиться ремонт - неизвестно. Подробности раскрыли в сюжете "5 канала" (чтобы посмотреть, скрольте вниз).

Ранее президент вручил 12 семьям ключи от новых квартир в жилом комплексе "Кришталеві джерела" у парка Феофания, а накануне представители компании-застройщика "КСМ Груп" пригласили три семьи, чтобы показать новое жилье. Как оказалось, дома только-только построены, а в помещениях еще нужно полностью делать ремонт. Пока там лишь голые стены и окна.

Одну из квартир отдадут девушке Анастасии, которая из-за катастрофы потеряла всю семью. Свободное жылье распределяли по принципу "кто пострадал больше всего" и согласно требованиям Владимира Зеленского. Две квартиры показали будущим жильцам, а третью - отказались. Застройщики объяснили, что рядом с домом еще прокладывают асфальт, поэтому внутрь пройти не получится.

Кроме того, они не смогли объяснить, как пострадавшие смогут получить квартиры с юридической стороны. Начальник юридического отдела компании Юрий Шпарик заявил, что "КСМ Груп" возьмет на себя все расходы по оформлению.

Ранее киевляне сообщали, что им не выдали никаких документов на новое жилье - только сертификаты, информация в которых расходится с действительностью.

Напомним, мощный взрыв прогремел в Киеве, многоэтажка в дыму: кадры с места трагедии.

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