Андрій Пальчевський зареєстрував свою політсилу «Перемога»

Про це 1 липня громадський діяч розповів у відеозверненні, яке було опубліковане на його сторінці у Facebook, передає Politeka.net.

«Сенс її простий і зрозумілий. Ми чекали 30 років. Ми довірили новому керівництву півроку тому повернути справи в країні, і розчарування досягло межі. У кого воно не досягло – нехай дивиться іншу передачу. Я хочу сказати, що крім бажання потрібно знаходити людей, які не тільки хочуть, а й можуть. Цього не сталося», - розповів він.

Пальчевський назвав головний принцип своєї політсили: «Принципи існування руху будуть дуже простими – об'єднавча сила навколо центру, а не поділ на схід, захід, північ, південь. Ми однаково любимо Одесу, Чернігів, Львів, Волинь, Закарпаття і Черкаси».

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Також Пальчевський додав, що головною метою діяльності політсили бачить досягнення добробуту народу.

«А що стосується економіки, давайте залишимо всі, так би мовити нематеріальні розмови самі знаєте кого з президентів їм. А займемося добробутом, боротьбою з бідністю, і запросимо для цього людей, які можуть», - зазначив громадський діяч.

«Перемога буде за нами», - підсумував він.

Відзначимо, після цього шанси партії "Слуга народу" на прийдешніх виборах ймовірно знизяться.

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