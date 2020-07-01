Андрей Пальчевский зарегистрировал свою политсилу «Перемога»
Об этом 1 июля общественный деятель рассказал в видеообращении, которое было опубликовано на его странице в Facebook, передает Politeka.net.
«Смысл ее прост и понятен. Мы ждали 30 лет. Мы доверили новому руководству полгода тому назад повернуть дела в стране, и разочарование достигло предела. У кого оно не достигло – пусть смотрит другую передачу. Я хочу сказать, что помимо желания нужно находить людей, которые не только хотят, но и могут. Этого не случилось», - рассказал он.
Пальчевский назвал главный принцип своего политического движения: «Принципы существования движения будут очень простыми – объединительная сила вокруг центра, а не разделение на восток, запад, север, юг. Для нас одинаково любим Одесса и Чернигов, Львов, Волынь, Закарпатье и Черкасы».
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Также Пальчевский добавил, что главной целью деятельности политсилы видит достижение благосостояния народа.
«А что касается экономики, давайте оставим все, так сказать, нематериальные разговоры сами знаете кого из президентов им. А займемся добробутом, борьбой с бедностью, и пригласим для этого людей, которые могут», - отметил общественный деятель.
«Победа будет за нами», - подытожил он.
Отметим, после этого шансы партии "Слуга народа" на грядущих выборах вероятно снизятся.
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