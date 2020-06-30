"Київводоканал" запланував відключення води в кількох районах столиці для профілактичних робіт

Як повідомляє Politeka.net, прес-служба комунального підприємства розповіла подробиці на своїй сторінці в Facebook.

Представники "Київводоканалу" заявили, що 1 липня збираються проводити ремонтні роботи з метою покращити систему водопостачання. Тому в цей день робітники будуть відключати воду, і відбудеться це в кілька етапів.

Так з 9 до 19 годин перекриють водопостачання в будинку №99 на вулиці Кирилівській, з 10 до 21 - в ряді будинків на вулицях Предславинська і Велика Васильківська, а також за адресою вулиця Лабораторна, 8. Крім того, з 9:30 1 липня до 8:00 2 липня не буде води за такими адресами: вулиця Ревуцького, 40, 42в і проспект Бажана, 1т, 30, 30/1, 36а.

Прес-служба "Київводоканалу" вибачилася за незручності і порадила мешканцям вищезазначених будинків запастися водою заздалегідь.

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