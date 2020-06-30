"Киевводоканал" запланировал отключение воды в нескольких районах столицы для профилактических работ

Как сообщает Politeka.net, пресс-служба коммунального предприятия рассказала подробности на своей страничке в Facebook.

Представители "Киевводоканала" заявили, что 1 июля собираются проводить ремонтные работы с целью улучшить систему водоснабжения. Поэтому в этот день рабочие будут отключать воду, и произойдет это в несколько этапов.

Так с 9 до 19 часов перекроют водоснабжение в доме №99 на улице Кирилловской, с 10 до 21 - в ряде домов на улицах Предславинская и Большая Васильковская, а также по адресу улица Лабораторная, 8. Кроме того, с 9:30 1 июля до 8:00 2 июля не будет воды по таким адресам: улица Ревуцкого, 40, 42в и проспект Бажана, 1т, 30, 30/1, 36а.

Пресс-служба "Киевводоканала" извинилась за неудобства и посоветовала жильцам вышеупомянутых домов запастить водой заранее.

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