Жителі Києва, що постраждали після вибуху будинку на Позняках, не можуть заселитися у нові квартири від президента Володимира Зеленського

Як повідомляє Politeka.net, обурені кияни розповіли про це "5 каналу" (щоб подивитися відео, скрольте вниз).

29 червня, на дев'ятий день після катастрофи, мешканці зруйнованого будинку влаштували вечір пам'яті жертв трагедії. Всього на акцію зібралося близько 200 чоловік: сусіди і співчуваючі городяни.

Учасники обговорили між собою 12 квартир, які напередодні видав президент Володимир Зеленський. Так одна з мешканців розповіла, що постраждалим виділили житло в комплексі "Кришталеві фонтани" на Метрологічної вулиці і навіть вручили ключі, але людям не дають його навіть подивитися. Як виявилося, поки будинки тільки добудовують.

Крім того, у постраждалим навіть не вручили документи на квартиру - тільки сертифікати. На них є фото підпису директора-забудовника, а також технічний будівельний номер, який, за словами киян, не відповідає номеру будинку. Так одна з сімей навіть не знала, на якому поверсі розташована жильплощадь, у відділі продажів їм сказали, що у них двокімнатна квартира, а в сертифікаті вказано трикімнатна.

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