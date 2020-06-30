Жители Киева, пострадавшие после взрыва дома на Позняках, не могут заселиться в новые квартиры от президента Владимира Зеленского

Как сообщает Politeka.net, возмущенные киевляне рассказали об этом "5 каналу" (чтобы посмотреть видео, скрольте вниз).

29 июня, на девятый день после катастрофы, жители разрушенного дома устроили вечер памяти жертв трагедии. Всего на акцию собралось около 200 человек: соседи и сочувствующие горожане.

Участники обсудили между собой 12 квартир, которые накануне выдал президент Владимир Зеленский. Так одна из жильцов рассказала, что пострадавшим выделили жилье в комплексе "Хрустальные фонтаны" на Метрологической улице и даже вручили ключи, но людям не дают его даже посмотреть. Как оказалось, пока дома только достраивают.

Кроме того, у пострадавшим даже не вручили документы на квартиру - только сертификаты. На них есть фото подписи директора-застройщика, а также технический строительный номер, который, по словам киевлян, не соответствует номеру дома. Так одна из семей даже не знала, на каком этаже расположена жильплощадь, в отделе продаж им сказали, что у них двухкомнатная квартира, а в сертификате указана трехкомнатная.

Напомним, мощный взрыв прогремел в Киеве, многоэтажка в дыму: кадры с места трагедии.

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