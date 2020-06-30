Кияни обурилися реконструкцією забудовників, через яку може обвалитися житловий будинок

Як повідомляє Politeka.net подробиці історії призводить столичне видання "Хмарочос".

Мешканці старого будинку №10 на Ярославом валу підняли тривогу із-за дій приватної компанії "Валяр". Близько року тому забудовники почали реконструкцію викуплених нежитлових приміщень на перших двох поверхах будівлі. Незабаром люди помітили, що будівельники перебралися в підвал будинку, звідки цілими вантажівками вивозили землю після розкопок.

З'ясувалося, що нові власники вирішили об'єднати кімнати першого, другого поверхів а також технічного підвалу, де зібралися відкривати заклади торгівлі та громадського харчування". За даними громадських активістів, "Валяр" не отримала дозвіл у профільному Департаменті КМДА і початку роботи за своїм власним, ніким не узгодженим кресленнях. А рішення про початок робіт може скасувати лише суд.

"Установка таких конструкцій є предтечею зміни габаритів будівлі. А для таких робіт потрібні документи і дозволи", - заявили представники руху "Карта реновації".

Раніше ДАБІ скасував повідомлення про початок робіт, але забудовники подали його повторно. Тепер же через будівельної реформи рішення може скасувати лише суд. Як стало відомо, будівництво вже призвело до появи тріщин на внутрішніх і зовнішніх стінах квартир, тим часом, забудовники вже заглибилися на п'ять поверхів під землю. Мешканці зазначають, що живуть "над викопаною прірвою".

Нагадаємо, під Києвом відкрили стрілянину по людям, кадри.

А ще Politeka писала, що Київ готується до посилення карантину.

Також Politeka повідомляла, що нахабні злодії почали мітити квартири киян, галас дійшла до КМДА.