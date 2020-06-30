Киевляне возмутились реконструкцией застройщиков, из-за которой может обвалиться жилой дом

Как сообщает Politeka.net, подробности истории приводит столичное издание "Хмарочос".

Жильцы старого дома №10 на Ярославом валу подняли тревогу из-за действий частной компании "Валяр". Около года назад застройщики начали реконструкцию выкупленных нежилых помещений на первых двух этажах здания. Вскоре люди заметили, что строители перебрались в подвал дома, откуда целыми грузовиками вывозили землю после раскопок.

Выяснилось, что новые владельцы решили объединить комнаты первого, второго этажей а также технического подвала, где собрались открывать "заведения торговли и общественного питания". По данным общественных активистов, "Валяр" не получила разрешение в профильном Департаменте КГГА и начала работы по своим собственным, никем не согласованным чертежам. А решение о начале работ может отменить только суд.

"Установка таких конструкций является предтечей изменения габаритов здания. А для таких работ нужны документы и разрешения", - заявили представители движения "Карта реновации".

Ранее ГАСИ отменило сообщение о начале работ, но застройщики подали его повторно. Теперь же из-за строительной реформы решение может отменить только суд. Как стало известно, строительство уже привело к появлению трещин на внутренних и внешних стенах квартир, тем временем, застройщики углубились уже на пять этажей под землю. Жильцы отмечают, что живут "над выкопанной пропастью".

Напомним, под Киевом открыли стрельбу по людям, кадры.

А еще Politeka писала, что Киев готовится к усилению карантина.

Также Politeka сообщала, что наглые воры начали метить квартиры киевлян, шумиха дошла до КГГА.