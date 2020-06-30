У Києві стоматолог зіпсував зуби 37-річній пацієнтці і тікає від відповідальності

Жахливі наслідки операції киянка на ім'я Інна показала журналістам телеканалу "НТН" (щоб подивитися відео, скролье вниз).

Близько шести років тому дівчина звернулася до стоматолога, якого їй порекомендували друзі як одного з найкращих фахівців столиці. Вона захотіла відбілити собі зуби, проте операція обернулася великими проблемами для здоров'я. За словами постраждалої, стоматолог порадив поставити вініри і попередив, що для цього доведеться прибрати частину емалі.

Киянка погодилася на дорогу процедуру, яка обійшлася їй у 10 тисяч доларів. У результаті лікар видалив десять здорових зубів, а решта сильно підпиляв і встановив на них вініри. Спочатку пацієнтка була задоволена результатом, але через пару місяців відчув нестерпний біль - зуби під накладками почали гнити. Їй доводиться приймати знеболюючі, щоб хоч якось послабити страждання.

"Я не можу ні їсти, ні говорити, ні працювати, ні взагалі в житті існувати", - поскаржилася дівчина.

За словами киянки, лікар не відповідав на дзвінки, а в стоматологічній клініці її просто виставили на вулицю, відмовившись розбиратися.

"Він у мене вкрав документи, вкрав мій знімок, не виписав чеки", - зазначила Інна.

Мешканка Києва спробувала вирішити проблему в іншому медзакладі, однак столичні лікарі виявилися безсилі - заплативши 150 тисяч гривень, Інна не змогла виправити свої зуби, які продовжують випадати. Жінка сподівається, що їй зможуть допомогти закордонні лікарі, проте шансів не так багато. Поки ж вона намагається домогтися справедливості в суді.

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