У Вишневому Київської області місцевий житель безпричинно відкрив стрілянину по людям
Про це Politeka стало відомо з повідомлення Національної поліції Київської області.
За даними поліції, мучжина проігнорував оточуючих людей, зробив кілька пострілів з травматичної зброї в сторону компанії людей. Після чого втік з зброєю з місця НП.
Потерпілого доставили в лікарню з вогнепальним пораненням ноги і грудної клітки. Поліцейські встановили особу стрільця, а після чого влаштували засідку і затримали його за місцем проживання.
У приміщенні хулігана поліція знайшла і забрала колекцію різноманітної зброї. Також вилучено пристрій для відстрілу гумовими кулями, з якого ймовірно він стріляв у перехожого.
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