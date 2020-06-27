У Вишневому Київської області місцевий житель безпричинно відкрив стрілянину по людям



Про це Politeka стало відомо з повідомлення Національної поліції Київської області.

За даними поліції, мучжина проігнорував оточуючих людей, зробив кілька пострілів з травматичної зброї в сторону компанії людей. Після чого втік з зброєю з місця НП.

Потерпілого доставили в лікарню з вогнепальним пораненням ноги і грудної клітки. Поліцейські встановили особу стрільця, а після чого влаштували засідку і затримали його за місцем проживання.

У приміщенні хулігана поліція знайшла і забрала колекцію різноманітної зброї. Також вилучено пристрій для відстрілу гумовими кулями, з якого ймовірно він стріляв у перехожого.

Нагадаємо, 17 червня невідомий чоловік обстріляв людей в Києві з пістолета. За даними очевидців, ввечері зловмисник відкрив стрілянину по перехожих на вулиці Тростянецька в Дарницькому районі, а потім втік в невідомому напрямку. На місце події з'їхалися співробітники поліції і бригада "швидкої допомоги".





Раніше в Києві після ДТП на Виноградарі почалася бійка, під час якої почали стріляти з пістолета. Як повідомили очевидці, вранці 11 червня автомобіль Volkswagen зачепив людину на пішохідному переході, і друзі потерпілого зажадали, щоб водій вибачився, однак той відмовився. Пішоходи вирішили провчити його силою.

Нагадаємо, що киянам пояснили, дають пропуску на громадський транспорт безкоштовний проїзд

Як повідомляла Politeka, нахабний грабіжник-гастролер орудує в Києві: вже кілька розбитих машин, кадри

Також Politeka писала, що киянам показали, як продають м'ясо в розпал карантину: "прямо з землі"