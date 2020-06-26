Український громадський діяч Андрій Пальчевський вважає, що мерам потрібно заборонити піаритися за рахунок міських бюджетів перед виборами

Як повідомляє Politeka.net, про це він заявив у своєму відеоблозі на Facebook (щоб подивитися ролик, скрольте сторінку до кінця).

Андрій Пальчевський звернув увагу, що перед виборами голови міст розвивають бурхливу діяльність за рахунок бюджетних коштів, намагаючись виставити себе в кращому світлі. З цього приводу і народилося пропозиція:

"Є законодавча ініціатива заборонити всім придуркуватим мерам міст використовувати бюджети для своїх корисливих цілей перед виборами. Тому, що перед виборами вони всі, як скажені, починають ремонтувати дороги, і скрізь написано, що це робиться з ініціативи, наприклад, мера Кличко і т. д.", - зазначив Пальчевський.

Як зазначає Андрій Пальчевський, в результаті з-за скороспешных заходів "можна з розуму зійти, мами з дітьми б'ються в істериці, ніхто не може доїхати додому, люди не можуть потрапити на роботу".

пробку им в одно место...!!! пробку им в одно место...!!! Gepostet von Андрей Пальчевский am Dienstag, 23. Juni 2020

«Знаємо ми їх ініціативу: чотири з половиною роки крадемо, а потім півроку зображуємо бурхливу діяльність», - підкреслив громадський діяч.

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