Український громадський діяч Андрій Пальчевський вважає, що мерам потрібно заборонити піаритися за рахунок міських бюджетів перед виборами
Як повідомляє Politeka.net, про це він заявив у своєму відеоблозі на Facebook (щоб подивитися ролик, скрольте сторінку до кінця).
Андрій Пальчевський звернув увагу, що перед виборами голови міст розвивають бурхливу діяльність за рахунок бюджетних коштів, намагаючись виставити себе в кращому світлі. З цього приводу і народилося пропозиція:
"Є законодавча ініціатива заборонити всім придуркуватим мерам міст використовувати бюджети для своїх корисливих цілей перед виборами. Тому, що перед виборами вони всі, як скажені, починають ремонтувати дороги, і скрізь написано, що це робиться з ініціативи, наприклад, мера Кличко і т. д.", - зазначив Пальчевський.
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Як зазначає Андрій Пальчевський, в результаті з-за скороспешных заходів "можна з розуму зійти, мами з дітьми б'ються в істериці, ніхто не може доїхати додому, люди не можуть потрапити на роботу".
«Знаємо ми їх ініціативу: чотири з половиною роки крадемо, а потім півроку зображуємо бурхливу діяльність», - підкреслив громадський діяч.
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