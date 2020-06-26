Украинский общественный деятель Андрей Пальчевский считает, что мэрам нужно запретить пиариться за счет городских бюджетов перед выборами

Как сообщает Politeka.net, об этом он заявил в своем видеоблоге на Facebook (чтобы посмотреть ролик, скрольте страницу до конца).

Андрей Пальчевский обратил внимание, что перед выборами главы городов развивают бурную деятельность за счет бюджетных средств, пытаясь выставить себя в лучшем свете. По этому поводу и родилось предложение:

"Есть законодательная инициатива запретить всем придурковатым мэрам городов использовать бюджеты для своих корыстных целей перед выборами. Потому, что перед выборами они все, как бешеные, начинают ремонтировать дороги, и везде написано, что это делается по инициативе, например, мэра Кличко и т.д.", - отметил Пальчевский.

Как отмечает Андрей Пальчевский, в итоге из-за скороспешных мероприятий "можно с ума сойти, мамы с детьми бьются в истерике, никто не может доехать домой, люди не могут попасть на работу".

пробку им в одно место...!!! пробку им в одно место...!!! Gepostet von Андрей Пальчевский am Dienstag, 23. Juni 2020

«Знаем мы их инициативу: четыре с половиной года воруем, а потом полгода изображаем бурную деятельность», - подчеркнул общественный деятель.

Напомним, Пальчевский раскрыл главный недостаток Зеленского, страдает вся страна: "Что делать? Надо менять".

Также Politeka писала, что неопытность Зеленского сыграла злую шутку с Украиной, Пальчевский раскрыл детали.