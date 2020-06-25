Російський блогер Артемій Лебедєв цинічно посміявся над катастрофою в Києві, яка забрала життя п'яти осіб

Як передає Politeka.net, він прокоментував вибух житлового будинку на Позняках у своєму відеоблозі (щоб подивитися, скрольте сторінку вниз).

21 червня на вулиці Крушельницької у Києві відбувся масштабний вибух газу, який знищив кілька квартир і ледь не зруйнував всю будівлю. На місці події рятувальники знайшли тіла п'яти загиблих, багато людей втратили дах над головою і тепер змушені шукати нове житло

Блогеру, мабуть, немає справи до людського горя - лише б зловити "хайп". Артемій Лебедєв безцеремонно пожартував, що українці почнуть звинувачувати у трагедії росіян і будувати маячні версії з цього приводу

"Кажуть, що там – на кухні вибухнув газ, я припускаю, що це був російський газ і чекаю тепер версію української влади про те, що російський газ – диверсант – підриває будинки мирних жителів в Києві", - іронічно прокоментував він.

Крім того, Артемій Лебедєв висловився про пошкодженому будинку в Києві. На його думку, будівля не можна відновити. Варто зазначити, що про постраждалих людей блогер згадав лише мимохідь і не надав їх страждань великого значення.

"Зруйновані кілька поверхів, є жертви. Ну пі*дануло там, треба сказати, знатно, винесло кілька поверхів, в якійсь квартирі взагалі пів відвалився, тільки стіни залишилися", - висловився цинічний блогер про трагедію. - "Я думаю, що цей будинок треба буде знести. Просто не уявляю собі, як цей будинок можна реконструювати".

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