После взрыва в обвалившемся доме на Позняках остались люди

Как сообщает Politeka.net, об этом пресс-секретарь ГСЧС Светлана Водолага рассказала Telegram-каналу "PavlovskyNEWS".

21 июня в жилом доме №41 на проспекте Григоренко в Киеве произошел взрыв, в результате которого часть здания обвалилась. По словам пресс-секретаря, за ночь спасатели не обнаружили новых жертв катастрофы, но точно знают, что еще два человека застряли под завалами.

Сейчас специалисты ГСЧС приостановили операцию из-за риска нового обрушения, на восьмом этаже дома установили тросы, чтобы избежать дальнейших обвалов, а также закрепили распорки. Внутри работают три спасателя, которые разбирают конструкции вручную.

"Надеялись найти еще двух человек, которые мы точно знаем, что они находятся под завалами. Но нам не удалось, потому что существовал риск для жизни спасателей. Внешняя сторона, которая выходит во двор, начала деформироваться", - заявила пресс-секретарь.

Спасатели сообщили о трех погибших, еще 23 человека эвакуировали и трех вытащили из-под обломков. Светлана Водолага отметила, что 45 человек разместили в санатории, их дальнейшую судьбу решат в КГГА. Кроме того, поздней ночью жильцов пустили переночевать в соседний дом под контролем спасателей и полицейских.

Ранее сообщалось, что из-за взрыва газовоздушной смеси в доме были разрушены перекрытия между четвертым и восьмым этажами, здание обвалилось практически насквозь. Несколько квартир полностью уничтожены. Очевидцы рассказали, что взрывная волна разбила стекла в машинах, припаркованных рядом с домом, а осколки разлетелись на 20 метров.

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