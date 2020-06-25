Российский блогер Артемий Лебедев цинично посмеялся над катастрофой в Киеве, унесшей жизнь пяти человек
Как передает Politeka.net, он прокомментировал взрыв жилого дома на Позняках в своем видеоблоге (чтобы посмотреть, скрольте страницу вниз).
21 июня на улице Соломии Крушельницкой в Киеве произошел масштабный взрыв газа, который уничтожил несколько квартир и едва не обвалил все здание. На месте происшествия спасатели нашли пять погибших, многие люди потеряли крышу над головой.
Блогеру, видимо, нет дела до человеческого горя - лишь бы похайпить. Артемий Лебедев бесцеремонно пошутил, что украинцы начнут винить в трагедии российский газ и строить бредовые версии.
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"Говорят, что там – на кухне взорвался газ, я предполагаю, что это был российский газ и жду теперь версию украинских властей о том, что русский газ – диверсант – взрывает дома мирных жителей в Киеве", - заявил он.
Кроме того, Артемий Лебедев высказался о пострадавших:
"Разрушены несколько этажей, есть жертвы. Ну пи*дануло там, надо сказать, знатно, вынесло несколько этажей, в какой-то квартире вообще пол отвалился, только стены остались. Короче, я думаю, что дом этот надо будет снести. Просто не представляю себе, как дом этот можно реконструировать".
Напомним, мощный взрыв прогремел в Киеве, многоэтажка в дыму: кадры с места трагедии.
Как сообщала Politeka, взрыв жилого дома в Киеве: спасатели сообщили о новой угрозе, фото с места ЧП.
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