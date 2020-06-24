Київ перейшов до нового етапу ослаблення карантину, незважаючи на другу хвилю епідемії

Як повідомляє Politeka.net влада Києві дозволили відновити роботу фітнес-центрів, кінотеатрів, торгових центрів та інших установ, а також приймати гостей всередині ресторанів і кафе. Про це йдеться у розпорядженні керівника робіт з ліквідації наслідків НС Валентина Мондриевскго від 22 червня, яке опубліковано на сайті КМДА.

Згідно з документом, у Києві знімають заборону на роботу театрів, музеїв, кінотеатрів, ТРЦ, басейнів у фітнес-центрах. У той же час, заборонена діяльність дитячих оздоровчих таборів, госпіталізація і планові операції в лікарнях, а також проведення капітального ремонту житла.

Закладам громадського харчування тепер можна обслуговувати відвідувачів у внутрішніх залах, хоча вони зобов'язані дотримуватися санітарно-епідемічних обмежень. Зокрема, не можна відкривати дитячі кімнати, буфети самообслуговування і готувати на відкритих кухнях. Заборонено також проводити банкети більш, ніж на 10 чоловік.

Працівники закладів зобов'язані супроводжувати гостей всередину приміщення, перевіряти їх температуру і наявність ознак респіраторних захворювань. Всередині кафе і ресторанів повинні бути антисептики, паперові рушники, рідке мило. Персоналу також доведеться частіше проводити вологе прибирання і окремо збирати використані засоби захисту, такі як маски і рукавички.

У КМДА дозволили участь груп більше 10 осіб у зовнішньому незалежному оцінюванні, вступних випробуваннях та у ряді інших кваліфікаційних іспитів і тестувань.

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