Андрій Пальчевський та Віталій Кличко - головні претенденти на посаду мера української столиці

Про це пише Politeka.net.

Як відомо, в Києві з 13 по 17 травня було проведено соціальне дослідження ГО "Центр суспільного розвитку "ІНТЕР-АКЦІЯ".

За результатами опитування Андрій Пальчевський та Віталій Кличко стали головними фаворитами в боротьбі за крісло мера Києва.

На майбутніх місцевих виборах діючого мера Віталія Кличка готові підтримати 19.1% і 23.9% серед тих, хто визначився.

У спину йому дихає громадський діяч і самовисуванець Андрій Пальчевський, за якого готові проголосувати 18,1% і 22,6% серед тих, хто вже остаточно визначився зі своїм вибором.

За результатами соцдослідження, проведеного в Києві, ТОП-5 головних претендентів на пост мера виглядає наступним чином:

1. Віталій Кличко - 19,1%

2. Андрій Пальчевський (самовисуванець) - 18,1%

3. Микола Томенко ("Рідна країна") — 9%

4. Сергій Притула ("Голос") - 5,4%

5. Андрій Білецький ("Національний корпус") - 4,6%.

За словами експертів, рейтинг Віталія Кличка прогнозовано обвалився.

"...Його рейтинг почав падати, рівень довіри до нього... Кличко під час епідемії вірусу біг попереду паровоза. Він намагався здаватися ще більш жорстким, ніж Кабінет міністрів", - підкреслив соціолог Микола Спірідонов і додав, що чинний мер міг втратити підтримку киян через постійні брифінги, на яких він піарився.

"До виборів залишається п'ять місяців і позиції діючого мера досить хиткі. У спину йому дихає самовисуванець Андрій Пальчевський, і відстає на неповних 2%. По суті, Пальчевський вже зрівнявся з Кличком, і він має позитивну динаміку, оскільки не вбирає в себе негатив", - додав Спірідонов, озвучуючи результати дослідження у Києві.

Що стосується потенційних кандидатів на посаду мера Києва від "Слуги народу" Миколи Тищенка і Олександра Ткаченка, то вони навіть не потрапили в ТОП-5. Такий провал експерти пояснили падінням рейтингу самої партії.

Нагадаємо, що Зеленський не зміг виправдати сподівань, Пальчевський попередив про розплату: "До осені...".

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