Андрей Пальчевский и Виталий Кличко - главные претенденты на должность мэра украинской столицы

Об этом пишет Politeka.net.

Как известно, в Киеве с 13 по 17 мая было проведено социальное исследование ОО "Центр общественного развития ИНТЕР-АКЦИЯ".

По результатам опроса Андрей Пальчевский и Виталий Кличко стали главными фаворитами в борьбе за кресло мэра Киева.

На предстоящих местных выборах действующего мэра Виталия Кличко готовы поддержать 19.1% и 23.9% среди тех, кто определился.

В спину ему дышит общественный деятель и самовыдвиженец Андрей Пальчевский, за которого готовы проголосовать 18,1% и 22,6% среди тех, кто уже окончательно определился со своим выбором.

По результатам социсследования, проведенного в Киеве, ТОП-5 главных претендентов на пост мэра выглядит следующим образом:

1. Виталий Кличко - 19,1%

2. Андрей Пальчевский (самовыдвиженец) - 18,1%

3. Николай Томенко ("Рідна країна") — 9%

4. Сергей Притула ("Голос") - 5,4%

5. Андрей Билецкий ("Национальный корпус") - 4,6%.

По словам экспертов, рейтинг Виталия Кличко прогнозируемо обвалился.

"...Его рейтинг начал падать, уровень доверия к нему... Кличко во время эпидемии вируса бежал впереди паровоза. Он пытался казаться еще более жестким, чем Кабинет министров", - подчеркнул социолог Николай Спиридонов и добавил, что действующий мэр мог растерять поддержку киевлян из-за постоянных брифингов, на которых он пиарился.

"До выборов остается пять месяцев и позиции действующего мэра достаточно шаткие. В спину ему дышит самовыдвиженец Андрей Пальчевский, и отстает на неполных 2%. По сути, Пальчевский уже сравнялся с Кличко, и он имеет позитивную динамику, поскольку не впитывает в себя негатив", - добавил Спиридонов, озвучивая результаты исследования в Киеве.

Что касается потенциальных кандидатов на пост мэра Киева от "Слуги народа" Николая Тищенко и Александра Ткаченко, то они не попали даже в ТОП-5. Такой провал эксперты объяснили падением рейтинга самой партии.

Напомним, что Зеленский не смог оправдать надежд, Пальчевский предупредил о расплате: "К осени...".

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