У суботу, 20 червня, в центі Києва спалахнула сильна пожежа, яка оповила будівлю багатоповерхівки

Про це повідомляє Politeka з посиланням на «Київ Оперативний» в Facebook.

« Горить будівля «Київпроекту» на Богдана Хмельницького», - коротко сказав оператор.

Звернемо увагу, що в будівлі спалахнув один з офісів, через що дим було видно за кілька кварталів. Також в кадр потрапили кілька бригад пожежників, які вже працюють над гасінням пожежі. Як можна помітити, поки що впоратися із загорянням не вийшло, на вулиці утворилася пробка. Вогонь зараз поширюється далі.

Уточнимо, що причини займання поки що невідомі, так само як і можливу кількість жертв або постраждалих.

До цього ми писали, що у Києві на Демиевке горить одне з будівель заводу. Вогонь продовжує посилюватися, а спека сприяє подальшого займання.

На кадрах відео видно, що пожежа є досить-таки великим, а на місці НП вже працюють пожежні частини. По зйомках очевидців також проглядається, що до місця загоряння продовжують прибувати нові загони пожежників.

Користувачі соцмереж заявляють, що це знищення старої частини міста.

На цей час рятувальні служби тільки намагатися загасити вогонь. Ніяких інших відомостей щодо причин пожежі та іншої інформації поки немає.

Нагадаємо, чоловік ледь не підірвав будинок у Києві, з'їхалися рятувальники: кадри НП.

Також ми писали, що Кличко ошелешив заявою про міст, на який виділили мільярди: "Ніколи не буде добудований".

Раніше Politeka повідомляла, що Кличко попередив про масове знесення житлових будинків в Києві: які райони чекає "реновація".