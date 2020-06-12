В Киеве на Димеевке горит одно из зданий завода. Огонь продолжает усиливаться, а жара способствует дальнейшему возгоранию.

Об этом передает Politeka.net со ссылкой на «Киев Оперативный».

Серйозна пожежа спалахнула на Деміївці. На місці вже працюють пожежні охоронці #ДСНС. Інформація уточнюється. Gepostet von Киев Оперативный am Freitag, 12. Juni 2020

На кадрах видео видно, что пожар является довольно таки большим, а на месте ЧП уже работают пожарные части. По сьемках очевидцев также просматривается, что к месту возгорания продолжают прибывать новые отряды пожарных.

Пользователи соцсетей заявляют, что это уничтожение старой части города.

На данный момент спасательные службы только пытаться потушить огонь. Никаких иных сведений относительно причин пожара и другой информации пока нет.

Ранее сообщалось, что в Киеве пожарные службы в течение суток дважды привлекались для тушения травяного настила.

Так, 10 июня в 14:49 поступило сообщение о возгорании травяного настила на Трухановом острове. По прибытию установлено, что горит травяной настил на площади 200 кв. м. Не теряя времени, пожарные сразу же приступили к тушению пожара.

В 15:19 огонь был локализован, и в 15:27 полностью ликвидирован. На пожаре работали 5 человек личного состава и пожарная машина.

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Как сообщал "Обозреватель", во время ЧП могло пострадать материалы по убийству Павла Шеремета и другим резонансным делам, передает Politeka.net. Кроме того, в соцсетях появились кадры с места происшествия.

По данным источников, пожар начался в здании на Набережном шоссе, 25. По предварительной версии, в комната с вещдоками и материалами дел устроили поджог. Предполагают также, что пожар могли устроить с целью скрыть продажу дел.

Напомним, мужчина едва не подорвал дом в Киеве, съехались спасатели: кадры ЧП.

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