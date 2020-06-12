В Киеве на Димеевке горит одно из зданий завода. Огонь продолжает усиливаться, а жара способствует дальнейшему возгоранию.
Об этом передает Politeka.net со ссылкой на «Киев Оперативный».
На кадрах видео видно, что пожар является довольно таки большим, а на месте ЧП уже работают пожарные части. По сьемках очевидцев также просматривается, что к месту возгорания продолжают прибывать новые отряды пожарных.
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Пользователи соцсетей заявляют, что это уничтожение старой части города.
На данный момент спасательные службы только пытаться потушить огонь. Никаких иных сведений относительно причин пожара и другой информации пока нет.
Ранее сообщалось, что в Киеве пожарные службы в течение суток дважды привлекались для тушения травяного настила.
Так, 10 июня в 14:49 поступило сообщение о возгорании травяного настила на Трухановом острове. По прибытию установлено, что горит травяной настил на площади 200 кв. м. Не теряя времени, пожарные сразу же приступили к тушению пожара.
В 15:19 огонь был локализован, и в 15:27 полностью ликвидирован. На пожаре работали 5 человек личного состава и пожарная машина.
Также мы писали, что в ночь на 10 июня пожар вспыхнул в здании Главного управления Нацполиции в Киеве.
Как сообщал "Обозреватель", во время ЧП могло пострадать материалы по убийству Павла Шеремета и другим резонансным делам, передает Politeka.net. Кроме того, в соцсетях появились кадры с места происшествия.
По данным источников, пожар начался в здании на Набережном шоссе, 25. По предварительной версии, в комната с вещдоками и материалами дел устроили поджог. Предполагают также, что пожар могли устроить с целью скрыть продажу дел.
Напомним, мужчина едва не подорвал дом в Киеве, съехались спасатели: кадры ЧП.
Также мы писали, что Кличко ошарашил заявлением о мосте, на который выделили миллиарды: "Никогда не будет достроен".
Ранее Politeka сообщала, что Кличко предупредил о массовом сносе жилых домов в Киеве: какие районы ждет "реновация".