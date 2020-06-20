В субботу, 20 июня, в центе Киева вспыхнул сильный пожар, который окутал здание многоэтажки

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на «Киев Оперативный» в Facebook.

« Горит здание «Киевпроекта» на Богдана Хмельницкого», - коротко сказал оператор.

Обратим внимание, что в здании вспыхнул один из офисов, из-за чего дым был виден за несколько кварталов. Также в кадр попали несколько бригад пожарных, которые уже работают над тушением возгорания. Как можно заметить, пока что справится с возгоранием не получилось, из-за чего на улице образовалась пробка. Огонь сейчас распространяется дальше.

Уточним, что причины возгорания пока что неизвестны, так же как и возможное количество жертв или пострадавших.

До этого мы писали, что в Киеве на Демиевке горит одно из зданий завода. Огонь продолжает усиливаться, а жара способствует дальнейшему возгоранию.

На кадрах видео видно, что пожар является довольно-таки большим, а на месте ЧП уже работают пожарные части. По съемках очевидцев также просматривается, что к месту возгорания продолжают прибывать новые отряды пожарных.

Пользователи соцсетей заявляют, что это уничтожение старой части города.

На данный момент спасательные службы только пытаться потушить огонь. Никаких иных сведений относительно причин пожара и другой информации пока нет.

Напомним, мужчина едва не подорвал дом в Киеве, съехались спасатели: кадры ЧП.

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