Громадський діяч Андрій Пальчевський назвав саму небезпечну межу президента Володимира Зеленського

Як передає Politeka.net, про це він розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" 18 червня (щоб подивитися, скрольте сторінку вниз).

"У Зеленського, крім довірливості, є ще одна риса, яку він не розуміє. Вона, як президента, його просто нівелює. Він бере весь час людей, які були з протилежного табору, і ставить їх на посади. Він не розуміє, що втрачає свій табір. І в цьому сенсі це дуже слабка його політична риса", - зазначив Андрій Пальчевський.

Общественый діяч звернув увагу на зовнішній вигляд представників влади. Зокрема тих, хто сидить у Верховній Раді:

"Вже минув рік, а рік - це не як на Далекому Сході чи на Півночі раніше було за два, в політиці рік - це за десять. Ви подивіться на їхні пики, у них ось такі морди у всіх - за десять років не наїси. Чому? Тому що хтось потрапляє в "Синекури" (це називається латиною), місця, де все чудово. Ось тут гроші... ось тут потоки, дівчатка, хлопчики, "Танці з зірками"".

Андрій Пальчевський також обурився, що Володимир Зеленський потурає своїм друзям і не може нікого покарати. На його думку, президент не повинен вести себе подібним чином.

"Ви бачили, сидів Юзік і ще два товариша? Це ж колосальні особистості з точки зору їх розмірів. Тому що вони приходять і все - життя вдалося. Зверху критики немає, Володимир Зеленський нікого не посадив в тюрму, і не посадить - це зрозуміло... Президент - це не людина з Кривого Рогу з друзями, не киянин і не львів'янин. Це представник могутньої (яка хоче стати) державою", - підкреслив Пальчевський.

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