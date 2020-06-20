Громадський діяч Андрій Пальчевський - фаворит серед киян у боротьбі за крісло мера

Про це пише Politeka.net.

Зокрема, Андрій Пальчевський переміг в анонімному соцопитуванні, яке було проведено в Telegram-каналі Kyiv Live.

Киянам запропонували віддати лише один голос за можливого кандидата, який буде боротися за крісло мера столиці.

Громадський діяч і самовисуванець Андрій Пальчевський отримав підтримку у 25% серед киян.

У ТОП-3 за результатами анонімного соцопитування також потрапили чинний градоначальник Віталій Кличко (24%) і шоумен Сергій Притула (16%).

Додамо, що в анонімному соцопитуванні взяли участь майже 224 тисячі осіб. А 18%, які також брали участь у дослідженні, проголосували б за іншого кандидата на майбутніх місцевих виборах.

Ці результати можна порівняти з цифрами, які були отримані в ході соцдослідження, проведеного ГО "Центр суспільного розвитку "ІНТЕР-АКЦІЯ" в Києві з 13 по 17 травня.

Згідно з даними, нинішнього градоначальника Кличка готові підтримати 19.1% і 23.9% серед тих киян, хто визначився зі своїм вибором. А Пальчевського хочуть бачити мером Києва 18,1% і 22,6% серед тих, хто вже знає, за кого проголосує.

Як стверджував соціолог Микола Спірідонов, "позиції діючого мера досить хиткі", а феномен падіння його рейтингу можна пояснити тим, що міський голова намагався піаритися на щоденних брифінгах.

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