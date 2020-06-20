Общественный деятель Андрей Пальчевский - фаворит среди киевлян в борьбе за кресло мэра

Об этом пишет Politeka.net.

В частности, Андрей Пальчевский победил в анонимном соцопросе, который был проведен в Telegram-канале Kyiv Live.

Киевлянам предложили отдать лишь один голос за возможного кандидата, который будет сражаться за кресло мэра столицы.

Общественный деятель и самовыдвиженец Андрей Пальчевский получил поддержку в 25% среди киевлян.

В ТОП-3 по результатам анонимного соцопроса также попали действующий градоначальник Виталий Кличко (24%) и шоумен Сергей Притула (16%).

Добавим, что в анонимном соцопросе приняли участие почти 224 тысячи человек. А 18%, которые также участвовали в исследовании, проголосовали бы за другого кандидата на предстоящих местных выборах.

Эти результаты можно сопоставить с цифрами, которые были получены в ходе социсследования, проведенного ОО "Центр общественного развития ИНТЕР-АКЦИЯ" в Киеве с 13 по 17 мая.

Согласно данным, нынешнего градоначальника Кличко готовы поддержать 19.1% и 23.9% среди тех киевлян, кто определился со своим выбором. А Пальчевского хотят видеть мэром Киева 18,1% и 22,6% среди тех, кто уже знает, за кого проголосует.

Как утверждал социолог Николай Спиридонов, "позиции действующего мэра достаточно шаткие", а феномен падения его рейтинга можно объяснить тем, что городской голова пытался пиариться на ежедневных брифингах.

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