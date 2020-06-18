Мер Києва Віталій Кличко відреагував на затримання чиновника, якого спіймали на хабарі

Як повідомляє Politeka.net, градоначальник звернувся до правоохоронців на своїй сторінці в Facebook.

Напередодні прес-служба столичної прокуратури повідомила про затримання топ-чиновника, який отримав 15 тисяч доларів за свої послуги. За даними слідства, за хабар чоловік обешал вплинути на прийняття рішення КМДА і Київрадою за продовження оренди землі в Голосіївському районі. 17 червня його взяли на при отриманні грошей на території автостоянки біля одного з торгових центрів Києва.

Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook зазначив, що мова йде про співробітників управління забезпечення діяльності постійної комісії Київради з питань містобудування, архітектури та землекористування.

"Я дякую Службі безпеки та генеральній прокуратурі міста Києва за ефективну співпрацю з Управлінням з питань запобігання корупції КМДА. Сьогодні викритий та затриманий чоловік, який намагався використовувати свої особисті зв'язки з чиновниками КМДА та депутатами Київради для вирішення земельних питань. Вирішити за гроші", - зазначив мер.

Варто відзначити, що багато киян обурилися словами Віталія Кличка про "нульової толерантності до корупції" в соцмережі. Коментатори нагадують, що чиновників не садять, а просто звільняють:

"Хоч когось з КМДА вже посадили?"; "Про яку нульової толерантності може йти мова? Ви рейдерськи отжимаете законно відведену землю у забудовників"; "Віталій Володимирович, що це виглядає якось не серйозно. Ви дякуєте служби безпеки і прокуратури, і нам це повідомляєте. І що ? Чому Ви не вказуєте прізвище та посаду "героя"?"; "а повернути гроші, отримані злочинним шляхом? Звільнення від посади, це уникнення відповідальності".

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