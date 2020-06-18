Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на задержание чиновника, которого поймали на взятке

Как сообщает Politeka.net, градоначальник обратился к правоохранителям на своей странице в Facebook.

Накануне пресс-служба столичной прокуратуры сообщила о задержании топ-чиновника, который получил 15 тысяч долларов за свои услуги. По данным следствия, за взятку мужчина обешал повлиять на принятие решения КГГА и Киевсоветом по продлении аренды земли в Голосеевском районе. 17 июня его взяли на при получении денег на территории автостоянки у одного из торговых центров Киева.

Виталий Кличко на своей странице в Facebook отметил, что речь идет о сотрудниках управления управления обеспечения деятельности постоянной комиссии Киевсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования.

"Я благодарю Службе безопасности и прокуратуре города Киева за эффективное сотрудничество с Управлением по вопросам предотвращения коррупции КГГА. Сегодня разоблачен и задержан человек, который пытался использовать свои личные связи с чиновниками КГГА и депутатами Киевсовета для решения земельных вопросов. Решить за деньги", - отметил киевский мэр.

Стоит отметить, что многие киевляне возмутились словами Виталия Кличко о "нулевой толерантности к коррупции" в соцсети. Комментаторы напоминают, что чиновников не садят, а просто увольняют:

"Хоть кого-то из КГГА уже посадили?"; "О какой нулевой толерантности может идти речь? Вы рейдерски отжимаете законно отведённую землю у застройщиков"; "Виталий Владимирович, что-то это выглядит как-то не серьезно. Вы благодарите службу безопасности и прокуратуру, и нам это сообщаете. И что ? Почему Вы не указываете фамилию и должность "героя"?"; "а вернуть деньги полученные преступным путем? Освобождение от должности, это избегание ответственности".

Напомним, Кличко разгневал киевлян новыми правилами проезда: "Не компенсируют".

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Ранее Politeka сообщала, что Кличко получил прибавку к зарплате, а киевляне продолжают жить за копейки на карантине.