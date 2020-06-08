Український журналіст, експерт і політик Андрій Пальчевський розкрив свої політичні плани

зокрема він розповів, що має намір формувати команду професіоналів, які будуть просувати правильну політику. Відповідну заяву Пальчевський зробив в ефірі телеканалу 112 Україна, передає "Знай".

Пальчевський зазначив, що не бачить сенсу просто критикувати команду президента Володимира Зеленського, пора вже переходити до дій. «Пора думати, що з цим робити", - підкреслив він.

Пальчевський передбачає повний провал кандидата від президентської партії «Слуга народу» на майбутніх виборах мера Києва.

«Упевнений, в Києві вони не наберуть 5%. У великих містах буде повний провал. В першу чергу, через кадрової політики. І через пандемію в тому числі», - зазначив журналіст.

Також він зазначив, що Зеленський жорстко порушив свою передвиборчу обіцянку щодо кумівства.

«Було б цікаво подивитися на «мапу кумівства» Зеленського. Це ж уже все підраховано. Я був вражений. Але розумієте, у всього є межа. 30 осіб з «Кварталу» у владі це забагато. Ось для того, щоб протистояти цим моментам, пора збирати зрілих людей в якусь групу», - підкреслив він.

Пальчевський додав, що дії Зеленського говорять про відсутність у нього чіткої стратегії.

"Без стратегії держави рухатися нікуди", - наполягає політик, звинувачуючи президента в нездатності проявити себе за рік при владі.

Андрій Пальчевський зізнався, що мав особисті надії Зеленського, але вони на жаль не виправдалися.

Тому він і вирішив збирати свою команду "людей дії, які щось можуть", а не просто набрати нових осіб.

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