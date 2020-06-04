Метро у Києві незабаром можуть знову закрити на карантин

Як повідомляє Politeka.net, карантинны обмеження можуть знову посилити, згідно з новою постановою Кабміну від 3 червня. Про це пише видання "РБК".

Згідно з рішенням уряду, місцеві влади повинні скасувати пом'якшення карантину, якщо три доби поспіль будуть порушені санітарно-епідеміологічні норми. Якщо ситуація буде погіршуватися, потрібно зібрати регіональну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і прийняти відповідне рішення. Зокрема, закрити на карантинку метро та інший транспорт в містах.

4 червня в Україні зафіксували новий антирекорд захворюваності китайським вірусом через добу інфекцію виявили у 588 осіб. поточної епідемічної ситуації в регіоні. На цьому тижні в Києві показники в столиці перевищують норму, кількість хворих зростає з понеділка. Так напередодні Моз повідомив, що Київ не відповідає критеріям безпеки: инцидентность в столиці становить 13,28 осіб на 100 тисяч населення при нормі 12.

Раніше представники "Київського метрополітену" розповіли про новведениях, які чекають пасажирів з 1 липня. Так столична підземка повністю переходить на електронні квитки.

Нагадаємо, у метро Києва оголосили нові обмеження: кого не пустять на станцію.

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